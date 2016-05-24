​На Южно-Кавказский трубопровод в первом квартале израсходовано 242 млн. долларов

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале текущего года операционные расходы на Южно-Кавказский трубопровод (ЮКТ) составили примерно 6 млн. долларов, капитальные расходы - 236 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, расходы на деятельность в связи с трубопроводом сократились на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период среднесуточная пропускная способность ЮКТ составила 21,6 млн. кубометров газа, что на 2,9% больше аналогичного показателя прошлого года.

Отметим, что газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКТ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Напомним, что основными акционерами ЮКТ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), "SGC Midstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).