На Южно-Кавказский газопровод за 9 месяцев израсходовано 785 млн. долларов

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ За первые три квартала этого года среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) составила 20 млн. кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan.

Отмечается, что среднесуточная пропускная способность ЮКГ выросла в годовом исчислении на 12%. За отчетный период операционные расходы на ЮКГ составили примерно 21 млн. долларов (-34%), капитальные расходы - 764 млн. долларов (-8,5%).

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.

Напомним, что основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), "SGC Midstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).