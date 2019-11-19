На юге Казахстана обнаружена нефть

На юге Казахстана в Туркестанской области во время поиска бокситов (алюминиевой руды) обнаружена нефть.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщается на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Находку сделали на участке Шокпак в породах палеозойского возраста в межгорной впадине в Большом Каратау. В этой местности впервые обнаружены нефтепроявления на малых глубинах.

Поисково-съемочная экспедиция изучала геофизические аномалии в Леонтьевской впадине Большого Каратау для обнаружения залежей бокситов и связанных с ними свинца, цинка и редких земель. Для этого выполнялось бурение скважин глубиной до 300 метров.

«В одиннадцати из 39 пробуренных скважин на разных интервалах глубин была обнаружена капельножидкая нефть разных оттенков коричневого цвета. Также в процессе бурения в буровом растворе наблюдались выносы нефтяных пленок и разгазирование этого бурового раствора», — говорится в сообщении.

Ранее в Шу-Сарысуйской впадине были открыты несколько мелких месторождений газа, наиболее известные из них — месторождения Амангельды и Придорожное.