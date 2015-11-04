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    ​На юге Каспия могут быть обнаружены новые крупные нефтегазовые месторождения

    Об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ На юге Каспия могут быть обнаружены новые крупные нефтегазовые месторождения. Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Акиф Ализаде в своем выступлении на начавшей сегодня работу конференции-выставке SPE Annual Caspian Technical Conference and Exibition.

    В своем заявлении Report А.Ализаде также отметил наличие в Каспийском море альтернативных источников энергии. По его словам, существует ряд исследований геологов НАНА по данному вопросу. 

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