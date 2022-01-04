На юге Франции произошла утечка углеводородов в канал

Утечка углеводородов с нефтеперерабатывающего завода компании Total в канал Марсель-Рона произошла на юге Франции.

Утечка углеводородов с нефтеперерабатывающего завода компании Total в канал Марсель-Рона произошла на юге Франции.

Об этом передает Report cо ccылкой на РИА Новости.

"Как выяснил BFM Marseille, углеводороды были обнаружены в канале Марсель-Рона в понедельник днем... Это загрязнение связано с НПЗ Total La Mede, расположенным в коммуне Шатонеф-ле-Мартиг", - говорится в сообщении телеканала BFMTV.

Отмечается, что руководство завода распорядилось провести мероприятия по ликвидации утечки. По данным руководства и профсоюза, речь идет об "относительно умеренной утечке". Как сообщила компания, на участке возможно наличие летучих компонентов. Кроме того, был создан кризисный штаб для контроля над ситуацией.