Аль-Мазруи: На встрече ОПЕК в Азербайджане обсудим влияние соглашения о сокращении на рынки нефти

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "В феврале на заседании мониторингового комитета ОПЕК в Баку будет обсуждаться приверженность ранее согласованному договору о сокращении между странами-членами ОПЕК и не-ОПЕК во главе с Россией".

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство WAM, об этом сказал министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль бин Мохаммед Фарадж Фарис аль-Мазруи.

Он также отметил, что в ходе этой встречи будет обсуждаться и влияние сокращения добычи на рынки нефти, что поможет обеспечить баланс между спросом и предложением.

Отметим, что в декабре по итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.