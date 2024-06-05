На восстановление объемов поставок "Газпрома" в Европу уйдет 10 лет

Российский энергетический холдинг "Газпром" вряд ли сможет восстановить продажи газа, потерянные в результате начала боевых действий в Украине, по крайней мере в течение 10 лет.

Российский энергетический холдинг "Газпром" вряд ли сможет восстановить продажи газа, потерянные в результате начала боевых действий в Украине, по крайней мере в течение 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в докладе подготовленному для руководителей компании, на который ссылается The Financial Times.

Согласно прогнозу, представленному в документе, экспорт компании в Европу к 2035 году составит в среднем 50-75 млрд куб. м в год, то есть лишь треть от уровня до конфликта. Перспективы "Газпрома" стали еще более мрачными после того, как в ноябре отчет представили высшему руководству: компания сообщила об убытках в размере 629 млрд руб. (6,9 млрд долларов) в 2023 году.

Хотя в целом "Газпром" надеется, что новый трубопровод в Китай компенсирует потерянные объемы европейского экспорта, цены там намного ниже, чем в Европе, а строительство трубопровода еще не завершено.

Ранее FT сообщала, что Китай требует поставок газа по "Силе Сибири-2" по ценам внутреннего рынка. Опрошенные эксперты заявили, что "Газпрому" придется согласиться на требования Китая без альтернативного сухопутного маршрута для экспорта газа.

"Основные последствия санкций для "Газпрома" и ТЭК - сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 2020 года не ранее 2035 года", - говорится в документе. В докладе подчеркивается, что санкции лишили российскую энергетическую отрасль важнейших технологий, таких как турбины, которые помогают перемещать газ по трубопроводам, а также запасных частей, необходимых для их ремонта.