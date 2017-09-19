На украинской бирже состоялись заключительные торги азербайджанской нефтью

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Укртранснафта" продала на заключительных торгах на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) итоговый объем азербайджанской нефти Azeri Light.

Как передает Report, первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник сообщил Enkorr, что на аукционе "Укртатнафта" купила еще 10 тыс. тонн нефти Azeri Light.

По его словам, остальной объем – 1,8 тыс. тонн – приобрела ПАО "Укргаздобыча" для переработки на Шебелинском ГПЗ.

Всего на начало июля у "Укртранснафты" было около 42,8 тыс. тонн Azeri Light, хранящейся на Кременчугском НПЗ. 11 июля состоялись первые торги этой нефтью на бирже. На них все 5 тыс. тонн ресурса купила "Укргаздобыча". В начале месяца первый заместитель генерального директора "Укртранснафта" Андрей Пасишник отметил, что в течение сентября компания планирует продать все оставшиеся у нее 37 тысяч тонн нефти Azeri Light, что хранятся на Кременчугском НПЗ. В этом месяце проведено несколько торгов.

Торги проходят в режиме дифференциалов. Нефть продается на условиях FCA ж/д-станция Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ).