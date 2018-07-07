На украинской бирже продано еще 5 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" продала на Украинской энергетической бирже еще 5 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, ее покупателем выступила компания İnsignia Resort, входящая в группу компаний "Приват".

Торги, как и раньше, проходили в режиме дифференциалов. Передача нефти будет осуществляться с 20 июля по 2 августа.

Это уже вторые успешные торги нефтью "Укртранснафты" на текущей неделе. Напомним, 3 июля 5 тыс. тонн ресурса приобрела государственная компания "Укргаздобыча" для дозагрузки Шебелинского ГПЗ.