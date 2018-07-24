На Украинской бирже продано еще 10 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ АО "Укртранснафта" на Украинской энергетической бирже продала еще 10 тысяч тонн нефти марки Azeri Light, находящейся в резервуарах морского нефтяного терминала "Южный".

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, ресурс был приобретен одной из компаний группы "Приват" для Кременчугского НПЗ.

Торги, как и ранее, прошли в режиме дифференциалов.

Отметим, что "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. "Укртранснафта" продала на бирже уже 35 тыс. тонн Azeri Light c терминала "Южный": 30 тыс. тонн приобрел "Приват", 5 тыс. тонн – "Укргаздобыча".