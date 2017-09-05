На Украинской бирже продано 12 тыс. тонн азербайджанской нефти

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня "Укртранснафта" на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) реализовал 12 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light.

Как сообщает Report, в результате вторых электронных торгов 10 тыс. тонн от этого объема купила "Укртатанафта", 2 тыс. тонн – "Укргаздобыча".

Цена продажи пока неизвестна. Всего у "Укртранснафты" на Кременчугском НПЗ с учетом реализованного сегодня объёма находится 37 тыс. тонн товарной нефти Azeri Light. В течение этого месяца госкомпания планирует реализовать весь объем на электронных торгах на УЭБ. Следующий аукцион по продаже 12 тыс. тонн запланирован на 12 сентября.

Торги азербайджанской нефтью проходят в режиме дифференциалов. Нефть продается на условиях FCA (Free Carrier) ж/д-станция Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ). По условиям торгов, ресурс отгружается в течение месяца.