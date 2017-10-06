На Украине затонула перевозившая нефть баржа

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Перевозившая нефть самоходная баржа затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области Украины, на воде образовалось нефтяное пятно длиной шесть километров.

Как передает Report, об этом сообщает служба Управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и урегулирования рыболовства по региону.

«В акватории Каховского водохранилища в Херсонской области затонула самоходная баржа «Александр Житник», в результате чего произошёл разлив нефтепродуктов», — приводит Укринформ сообщение.

Ведомство отмечает, что нефтяное пятно достигает шести километров в длину и 100 метров в ширину.