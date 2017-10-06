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    На Украине затонула перевозившая нефть баржа

    В результате произошёл разлив нефтепродуктов

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Перевозившая нефть самоходная баржа затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области Украины, на воде образовалось нефтяное пятно длиной шесть километров.

    Как передает Report, об этом сообщает служба Управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и урегулирования рыболовства по региону.

    «В акватории Каховского водохранилища в Херсонской области затонула самоходная баржа «Александр Житник», в результате чего произошёл разлив нефтепродуктов», — приводит Укринформ сообщение.

    Ведомство отмечает, что нефтяное пятно достигает шести километров в длину и 100 метров в ширину.

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