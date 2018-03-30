На участке TANAP до Эскишехира завершено 99% работ

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ 29 марта в Анкаре, Турция, состоялось общее собрание правления TANAP.

Как сообщили Report в SOCAR, члены правления были подробно проинформированы о работе, проделанной в рамках первой фазы TANAP.

Отмечено, что в рамках первой фазы завершено около 99% работ на участке до турецкого региона Эскишехир. В то же время выполнено около 80% работы на участке до Европы. В общей сложности реализовано более 93% работ по проекту. В настоящее время все работы проводятся в соответствии с первоначальным графиком, с соблюдением высокой точности и качества строительства.

Председатель правления TANAP, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал:

"Со второй половины этого года по газопроводу TANAP мощностью 6 млрд кубометров в год начнется экспорт газа в Турцию, как это было изначально запланировано. Все стороны должны ответственно подходить к выполнению своих обязательств для того, чтобы строительные работы завершились в соответствии с графиком, своевременно и качественно".

Напомним, что церемония закладки газопровода TANAP протяженностью 1850 км состоялась в 2015 году. На первоначальном этапе в Турцию по TANAP будет поставляться 6 млрд кубометров газа. С начала 2020 года годовая пропускная способность TANAP, который подсоединится к TAP, увеличится до 16 млрд кубометров. На последующих этапах пропускная способность трубопровода может достичь 31 млрд кубометров.

Доля участия Азербайджана в проекте составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP – 12%.