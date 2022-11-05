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На ТЭС "Азербайджан" будет создан новый источник генерации

На ТЭС "Азербайджан" будет создан новый источник генерации "Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 25 октября 2022 года, "Азерэнержи" создаст новый источник генерации с дополнительной производственной мощностью 1280 мегаватт на территории ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, которая является крупнейшей ТЭ
Энергетика
5 ноября 2022 г. 07:50
На ТЭС Азербайджан будет создан новый источник генерации

"Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 25 октября 2022 года, "Азерэнержи" создаст новый источник генерации с дополнительной производственной мощностью 1280 мегаватт на территории ТЭС "Азербайджан" в Мингячевире, которая является крупнейшей ТЭС на Южном Кавказе".

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной в газете "Азербайджан" статье президента ОАО "Азерэнержи" Бабы Рзаева.

Отмечается, что в результате подключения паровых турбин, отремонтированных с 30-летней гарантией, 7-го и 8-го энергоблоков ТЭС "Азербайджан" к 1280-мегаваттной электростанции общая мощность достигнет 1880 МВт.

"Это приведет к экономии 800 млн куб. м газа в год за счет снижения расхода условного топлива на производство 1 киловатт-часа электроэнергии с 335 граммов до 225 граммов, то есть на 110 граммов на киловатт-час.

Это означает, что инвестиции в новую станцию ​​окупятся максимум через шесть лет. При этом с формированием высокоэффективного генерирующего комплекса КПД будет увеличен на 18 процентов до 56 процентов, а годовая выработка составит 12,5 миллиарда киловатт-часов", - говорится в статье.

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