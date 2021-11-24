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На территории TAP обнаружены артефакты возрастом 2600 лет

На территории TAP обнаружены артефакты возрастом 2600 лет Группа экспертов Трансадриатического трубопровода (TAP) обнаружила 22 важных археологических объекта на глубине примерно 800 метров ниже уровня моря.
Энергетика
24 ноября 2021 г. 10:34
На территории TAP обнаружены артефакты возрастом 2600 лет

Группа экспертов Трансадриатического трубопровода (TAP) обнаружила 22 важных археологических объекта на глубине примерно 800 метров ниже уровня моря.

Как передает Report со ссылкой на TAP, необычные артефакты были обнаружены в канале Отранто в Адриатическом море, недалеко от морского маршрута трубопровода.

Артефакты включали в себя множество древних кувшинов: четыре гидрия, три амфоры, четыре кувшина-трилистника, один питос, набор чашек и семена оливок, которые, как считается, принадлежат нескольким древним греческим кораблям, обнаруженным в водах Средиземного моря, и первым из которых был обнаружен в водах Адриатического моря.

Согласно предварительному анализу, артефакты восходят ко второй половине VII века до нашей эры, что позволяет лучше понять трансатлантическую торговлю первого тысячелетия.

Результаты были доставлены в Национальное управление подводного культурного наследия, с которым TAP сотрудничает для дальнейших исследований, изучения и восстановления найденных артефактов.

Во время регулярного обследования вдоль морского коридора длиной 105 км команда TAP обнаружила керамические элементы, представляющие большой археологический интерес, рассредоточенные на морском дне, примерно на 780 метров ниже уровня моря.

Команда представила результаты местному Управлению культурного наследия, изящных искусств и ландшафтов, которое согласилось продолжить исследование интересующего района и восстановить некоторые важные археологические памятники.

Следуя подходу, согласованному Управлением, TAP осуществила непрерывный археологический мониторинг во время работ по укладке труб в 2020 году, чтобы заранее оценить деятельность и избежать любого потенциального вмешательства в важные археологические объекты.

Команда использовала дистанционно управляемый автомобиль для точного наблюдения за процессом укладки труб в режиме реального времени. Процедура «управляемой прокладки» обеспечила прокладку трубопровода в пределах коридора (+/- 5 метров) по запланированным маршрутам, уже очищенным от каких-либо археологических находок.

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

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Версия на английском языке 2600-year-old artifacts unearthed at TAP site

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