На территории судоремонтного завода "Бибиэйбат" установлены солнечные панели площадью 512 кв.м

В рамках продолжающихся усилий по внедрению экологически чистых технологий на крыше одного из производственных цехов судоремонтного завода (СРЗ) "Бибиэйбат" ЗАО "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) были установлены 162 солнечные пане

В рамках продолжающихся усилий по внедрению экологически чистых технологий на крыше одного из производственных цехов судоремонтного завода (СРЗ) "Бибиэйбат" ЗАО "Азербайджанского Каспийского морского пароходства" (ASCO) были установлены 162 солнечные панели мощностью по 690 Вт каждая, общей площадью 512 кв.м.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ASCO.

Система включает солнечные панели, инвертор, кабельную разводку, устройство управления SCADA и счетчик. На инвертор предоставляется 10-летняя, а на солнечные панели — 25-летняя гарантия.

На Абшеронском полуострове ежегодно бывает 2200-2400 солнечных часов. В соответствии с этим, ожидается, что установленная на СРЗ "Бибиэйбат" система будет ежегодно генерировать 240-260 МВт электроэнергии напряжением 380 В.

Этот проект, реализованный в рамках "Года солидарности ради зеленого мира", направлен на повышение и оптимизацию энергоэффективности и является вкладом АSCО в инициативы по охране окружающей среды.