На терминале для иракской нефти Джейхан продолжается отгрузка нефти

Турецкий оператор BOTAŞ продолжает отгрузку иракской нефти на терминале Джейхан, уже на погрузке стоит третий танкер.
Как сообщает Report, информация об этом опубликована компанией BOTAŞ в социальных сетях.
"Восстановлены работы после землетрясения в Турции, выполняется отгрузка нефти уже на третий по счету танкер", - заявили в компании.
Отметим, отгрузка нефти была прекращена в целях безопасности после землетрясения, произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции.
Кроме того, были приостановлены операции по прокачке сырой нефти на нефтепроводе Batman Dörtyol. Терминал Dörtyol также возобновил работу спустя 39 часов после землетрясения.