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    ​На ТЭС "Азербайджан" за год выработано около 8 млрд. кв/ч электроэнергии

    На V энергоблоке обновлена система управления, на VI и VIII энергоблоках произведен капитальный ремонт

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В минувшем году на ТЭС "Азербайджан" выработано 7 млрд. 683,6 млн. кв/ч электроэнергии. Как сообщает Report, об этом агентству сообщили из пресс-службы ОАО "Азерэнержи".

    Как сообщается, другие показатели на станции тоже высокие. В течение года, наряду с эксплуатацией оборудования, на станции были проведены ремонтно-строительные и профилактические работы, а также мероприятия, связанные с охраной труда и окружающей среды, противопожарной безопасностью и техникой безопасности.

    Отметим, что на V энергоблоке обновлена система управления, на VI и VIII энергоблоках произведен капитальный ремонт. 

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