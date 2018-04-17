На TANAP потрачено 5,6 млрд долларов

Эскишехир. 17 апреля. REPORT.AZ/ "На проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного транспортировать азербайджанский газ в Турцию, и далее в Европу, на сегодняшний день израсходовано 5,6 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный директор TANAP Салтук Дюзйол.

"Общая стоимость TANAP составляет 7,99 млрд долларов. До сих пор потрачено 5,6 млрд долларов. Первоначально проект оценивался в 11,8 млрд долларов, то есть сэкономлено 32%", - сказал он.

Кроме того, по словам гендиректора, на сегодняшний день акционеры TANAP привлекли кредит на 3,75 млрд долларов.