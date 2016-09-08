На строительство завода STAR потрачено 64% бюджета проекта

Измир. 8 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) до сегодняшнего дня инвестировала в строящийся на полуострове Petkim Измира (Турция) нефтеперерабатывающий завод STAR 3 млрд. долларов. Как передает Report, об этом заявил находящимся в Измире азербайджанским журналистам генеральный директор STAR Ибрагим Палаз.

По его словам, на строительство уже потрачено 64% общего бюджета проекта: "Общая стоимость проекта составляет 5,7 млрд. долларов. SOCAR финансирует 2,4 млрд. долларов, остальные 3,3 млрд. долларов привлечены у 23 банков. До сегодняшнего дня SOCAR потратила 2,2 млрд. долларов, остальные 800 млн. долларов – средства банков".

По словам И.Палаза, механические работы завершатся в сентябре 2017 года, а в апреле 2018 года завод будет введен в эксплуатацию. Гендиректор отметил, что в течение 3-6 месяцев после запуска производственная мощность завода составит предусмотренные в проекте 10 млн. тонн в год. Он также подчеркнул, что в рамках проекта завершено 75% работ: "Выполнено 50% строительных работ. На территории работают более 12 тыс. человек. В октябре их максимальное количество достигнет 15 тыс. После запуска завода постоянными рабочими местами будут обеспечены 850 человек".

И.Палаз напомнил, что строительство трех портов для завода STAR продолжается: "Строительство порта, который примет первую нефть, завершится к концу года. Остальные два порта, предназначенные для продажи готовой продукции, будут построены к концу следующего года".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Мощность завода составит 10 млн. тонн сырой нефти в год.