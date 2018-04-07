На строительство платформы "Северный полюс" выделят почти 7 млрд рублей

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Правительство России выделит почти 7 млрд рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"Срок ввода платформы в эксплуатацию - 2020 год. Подписанными документами утверждено решение о бюджетных инвестициях в 2018-2020 годах в проектирование и строительство платформы в размере 6966,6 млн рублей. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи", - говорится в документе.

Добавляется, что строительство платформы направлено в том числе на закрепление присутствия России в Арктике.