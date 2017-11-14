На STAR завершен монтаж 87% наземных труб

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ На нефтеперерабатывающем заводе STAR Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся в регионе Алиага Измира (Турция), завершено 87% работ по монтажу наземных труб.

Как сообщает Report, эта информация опубликована на странице Twitter SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Общий вес наземных труб завода STAR составляет 55 тыс. тонн.

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 1,6 млн тонн нафты, 5 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 300 тыс. тонн LPG, 160 тыс. тонн серы и иная продукция.

Генеральный директор STAR Rafineri A.Ş Месут Ильтер на прошлой неделе заявил, что к концу года на заводе завершится 97,5% работ.