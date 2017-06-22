На собрании в "Бибиэйбатнефть" обсудили внедрение системы SAP UOM

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В НГДУ "Бибиэйбатнефть" ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) под председательством вице-президента компании по разработке месторождений Яшара Лятифова прошло собрание, посвященное обсуждению внедрения модуля управления добычей SAP ERP (SAP UOM) и первоначального варианта рабочей программы НГДУ в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на мероприятии приняли участие представители головного офиса компании, управления информационных технологий и связи, "Азнефти" и НГДУ.

Отмечено, что внедрение модуля SAP UOM в нефтегазодобывающих управлениях будет способствовать усовершенствованию учета добычи, более точной отчетности, организации оперативного учета и контроля за скважинами. На заседании также обсудили возможность внедрения модуля на совместных предприятиях SOCAR.