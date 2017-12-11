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    На следующей неделе состоятся обсуждения плана деятельности по АЧГ и "Шахдениз" на 2018 год

    © Report/ Orkhan Azim

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ На следующей неделе состоятся собрания руководящих комитетов Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) и консорциума "Шахдениз".

    Как сообщает Report, об этом заявил Гэри Джонс, региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции.

    По его словам, на встрече основное внимание будет уделено обсуждению бюджета и плана деятельности по блоку месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатному месторождению "Шахдениз".

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