На скважине №71 платформы №19 месторождения “Гюнешли” произошла утечка газа

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в ходе ремонтных работ на скважине №71 платформы №19 месторождения “Гюнешли” нефтегазодобывающего управления “28 мая” ПО “Азнефть” Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) произошла утечка газа с переходом в открытый газовый фонтан.

Как сообщили Report в SOCAR, персонал НГДУ предпринял все необходимые меры технической безопасности. Безопасность дежурящего на платформе персонала из 49 человек полностью обеспечена, пострадавших нет.

Причин для эвакуации персонала на данный момент нет. Сотрудники противофонтанного военизированного управления ведут работу по устранению утечки газа.

В связи с инцидентом ведется расследование, о результатах которого будет сообщено дополнительно.