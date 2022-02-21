На шельфе Суринама обнаружили новые залежи нефти

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies и американская Apache Corporation обнаружили новые запасы нефти и попутного нефтяного газа на шельфе Суринама.

Французская нефтегазовая компания TotalEnergies и американская Apache Corporation обнаружили новые запасы нефти и попутного нефтяного газа на шельфе Суринама.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"TotalEnergies и APA Corporation сделали новое значительное открытие нефти и попутного нефтяного газа в скважине Krabdagu-1 в центральной части блока 58 на шельфе Суринама", - говорится в сообщении французской компании. Это открытие стало шестым в регионе, ранее залежи были обнаружены на скважинах Maka Central, Sapakara South-1, Sapakara West, Kwaskwasi и Keskesi.

Скважина Krabdagu-1, расположенная в 18 километрах к юго-востоку от скважины Sapakara South-1, была пробурена на глубине около 780 метров, в ней обнаружили около 90 метров чистой залежи нефти.

Буровые работы и каротаж скважины будут продолжены на буровом судне Maersk Valiant. На Krabdagu-1 будут проведены испытания буровой штанги для оценки ресурсов и продуктивности, а в 2022 году на блоке планируется пробурить еще как минимум три поисково-оценочные скважины", — добавляет компания.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Штат сотрудников TotalEnergies насчитывает около 100 тыс. человек более чем в 130 странах.

Apache Corporation — нефтегазовая компания, основанная в 1954 году, со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Деятельность корпорации помимо США сосредоточена в Аргентине, Австралии, Канаде, Египте и Великобритании.