На "Шахдениз" завершены плановые профилактические работы

На платформе "Шахдениз Альфа" и установках "Шахдениз-1" в Сангачальском терминале успешно завершена 14-дневная плановая программа профилактических работ, которая является частью годовой рабочей программы на месторождении "Шахдениз".

На платформе "Шахдениз Альфа" и установках "Шахдениз-1" на Сангачальском терминале успешно завершена 14-дневная плановая программа профилактических работ, которая является частью годовой рабочей программы на месторождении "Шахдениз".

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan - оператора проекта разработки месторождения "Шахдениз".

Согласно информации, все работы, предусмотренные в рамках программы, выполнены с соблюдением правил безопасности, системы добычи и экспорта платформы и терминала уже запущены. В настоящее время продолжается процесс постепенного наращивания добычи.

В рамках программы проведены работы по проверке оборудования для обеспечения безопасности, замене кабелей факелов, установке нового оборудования газового анализатора, замена вентилей и пр.

Такие программы являются частью обычных операций, и они регулярно проводятся на других платформах и объектах на Каспии, где BP является оператором.