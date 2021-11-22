На "Шахдениз 2" введена в строй новая скважина

Оператор разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" британская компания BP ввела в строй еще одну скважину, доведя общую производственную мощность морской инфраструктуры "Шахдениз 1 и 2" до почти 70 миллионов стандартных кубических метров газа

Оператор разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" британская компания BP ввела в строй еще одну скважину, доведя общую производственную мощность морской инфраструктуры "Шахдениз 1 и 2" до почти 70 миллионов стандартных кубических метров газа в сутки или более 25 млрд кубометров в год.

Как сообщает Report со ссылкой на BP, эта пятая подводная скважина, пробуренная на северном фланге месторождения.

Всего в рамках "Шахдениз 2" пробурены 22 скважины, сообщили в BP.

В июле 2021 года суточная производительность платформы "Шахдениз Браво" (стадия 2) впервые достигла уровня "Шахдениз Альфа".

В течение первых трех кварталов года на месторождении было добыто около 16 миллиардов стандартных кубических метров (миллиардов кубометров) газа и около 3 миллионов тонн (около 24 миллионов баррелей) конденсата.