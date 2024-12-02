На северной ветке нефтепровода "Дружба" произошла авария

На территории Польши, на северной ветке нефтепровода "Дружба" произошла утечка нефти. Польский оператор нефтепровода PERN не исключил диверсию.

На территории Польши, на северной ветке нефтепровода "Дружба" произошла утечка нефти. Польский оператор нефтепровода PERN не исключил диверсию.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Государственная пожарная служба республики.

"В районе Пнево Великопольского воеводства произошла утечка нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва нет", - говорится в сообщении пожарной службы республики.

Сообщается, что установлен контакт с польским оператором "Дружбы" - он превентивно отключил одну их насосных станций. В связи с ЧП затруднено движение транспорта на одной из автострад.

Западный участок нефтепровода "Дружба" связывает сырьевую базу в Мишевке Стшалковском под Плоцком с нефтеперерабатывающим (НПЗ) в германском Шведте. В августе 2023 года одну из ниток нефтепровода в направлении Германии отключили из-за утечки на территории Польши. Тогда разгерметизация трубопровода произошла в районе Ходеч.

По данному участку казахстанская нефть поступает в Польшу. С февраля 2023 года Казахстан начал поставки нефти в Германию по нефтепроводу на НПЗ Шведт. По "Дружбе" планируется поставить в Германию около 1,4 млн тонн казахстанской нефти.

В 2024 году оператор "Казтрансойл" планирует отгрузить до 1,2 млн тонн казахстанской нефти по системе магистральных трубопроводов ПАО "Транснефть" для поставки в Германию. В 2023 году Казахстан поставил в Шведт, на нефтеперерабатывающий завод "Росснефти", находящийся под немецким управлением, 993 тыс. тонн нефти.