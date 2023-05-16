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На СЭС "Гарадаг" установлена первая солнечная панель

На СЭС "Гарадаг" установлена первая солнечная панель Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов вместе с генеральным исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи осмотрел территорию, где строится солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" мощностью 230 МВт.
Энергетика
16 мая 2023 г. 16:27
На СЭС Гарадаг установлена первая солнечная панель

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов вместе с генеральным исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи осмотрел территорию, где строится солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" мощностью 230 МВт.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Представители компании Masdar отметили, что завершено строительство соответствующих дорог в рамках проекта, выровнена и огорожена территория, на которой будут установлены солнечные панели.

На станции планируется установить более 500 тыс. солнечных панелей каждая мощностью 545-550 Вт. В настоящее время панели постепенно доставляются на участок.

Министр энергетики и генеральный исполнительный директор компании Masdar приняли участие в процессе установки первой солнечной панели на станции и церемонии посадки деревьев.

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Версия на английском языке ФотоFirst solar panel installed at Garadagh solar power plant
Версия на азербайджанском языке Фото“Qaradağ” GES-də ilk günəş paneli quraşdırılıb

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