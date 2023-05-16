На СЭС "Гарадаг" установлена первая солнечная панель

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов вместе с генеральным исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи осмотрел территорию, где строится солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" мощностью 230 МВт.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов вместе с генеральным исполнительным директором компании Masdar Мохаммедом Джамилем Аль Рамахи осмотрел территорию, где строится солнечная электростанция (СЭС) "Гарадаг" мощностью 230 МВт.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Представители компании Masdar отметили, что завершено строительство соответствующих дорог в рамках проекта, выровнена и огорожена территория, на которой будут установлены солнечные панели.

На станции планируется установить более 500 тыс. солнечных панелей каждая мощностью 545-550 Вт. В настоящее время панели постепенно доставляются на участок.

Министр энергетики и генеральный исполнительный директор компании Masdar приняли участие в процессе установки первой солнечной панели на станции и церемонии посадки деревьев.