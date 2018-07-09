Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день на мировой рынок выведено 482 млн тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

Он отметил, что из них по экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 362 млн тонн.

По словам представителя SOCAR, с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" на мировой рынок отправлено 262 млн тонн азербайджанской прибыльной нефти.

Х.Юсифзаде отметил, что с начала разработки (1997 г.) и до сегодняшнего дня с АЧГ добыто в целом 460 млн тонн нефти.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку.

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ.