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    На сегодняшний день на мировой рынок выведено 482 млн тонн азербайджанской нефти

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день на мировой рынок выведено 482 млн тонн азербайджанской нефти.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщил первый вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

    Он отметил, что из них по экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) транспортировано 362 млн тонн.

    По словам представителя SOCAR, с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" на мировой рынок отправлено 262 млн тонн азербайджанской прибыльной нефти.

    Х.Юсифзаде отметил, что с начала разработки (1997 г.) и до сегодняшнего дня с АЧГ добыто в целом 460 млн тонн нефти.

    Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 

    14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ. 

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