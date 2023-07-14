На сегодняшний день на ГЭС в Карабахе и Восточном Зангезуре выработано 110 млн киловатт энергии

В 2020-2023 годах на 11 реконструированных и восстановленных малых гидроэлектростанциях (МГЭС) ОАО "Азерэнерджи" на освобожденных от оккупации территориях было произведено в общей сложности 110 млн кВт/ч электроэнергии.

В 2020-2023 годах на 11 реконструированных и восстановленных малых гидроэлектростанциях (МГЭС) ОАО "Азерэнерджи" на освобожденных от оккупации территориях было произведено в общей сложности 110 млн кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает Report, об этом было сообщено в ходе медиатура, организованного акционерным обществом в Кельбаджаре.

Отмечено, что 11 МГЭС общей мощностью 53 мегаватта, расположенных в основном на реках в Кельбаджарском и Лачынском районах, в 2 раза продуктивнее, чем 13 МГЭС общей мощностью 74 мегаватта в других частях страны.