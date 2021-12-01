На сегодняшней встрече ОПЕК не станет обсуждать уровни добычи нефти

Министерская встреча стран ОПЕК, которая состоится 1 декабря, будет посвящена организационным вопросам деятельности ОПЕК в 2022 году, уровни добычи нефти на ней обсуждать не планируется,

Министерская встреча стран ОПЕК, которая состоится 1 декабря, будет посвящена организационным вопросам деятельности ОПЕК в 2022 году, уровни добычи нефти на ней обсуждать не планируется,

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом следует из повестки заседания.

Заседание ОПЕК намечено на 17:00 по бакинскому времени, оно пройдет перед серией встреч в формате ОПЕК+, которые запланированы на 1-2 декабря. Как следует из повестки встречи организации, на ней не планируется обсуждать действия на рынке нефти.