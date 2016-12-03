На самом дорогом СПГ терминале "Chevron" вновь возникли неполадки

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ У корпорации "Chevron" опять возникли проблемы с самым дорогостоящим СПГ-проектом современности – австралийским заводом по сжижению газа "Gorgon".

Как сообщает Report со ссылкой на издание "НефтеРынок", встала одна из двух производственный линий №1, имеющихся на заводе.

Инцидент произошел неделю спустя после пуска первой линии, которую останавливали на якобы текущее технической обслуживание. Как утверждает представитель "Chevron", производство было временно остановлено, поскольку компания оценивает некоторые недавние переделки.

Это не первый инцидент на проекте "Gorgon". За период с начала года произошло уже несколько серьезных аварий, из-за которых приходилось останавливать производство, причем именно на линии №1.

Напомним, на реализацию проекта "Gorgon" компания потратила рекордную для индустрии сумму в 54 млрд. долларов. Производство было официально запущено еще почти год назад, но до сих пор терминалу удалось загрузить лишь несколько СПГ-танкеров.