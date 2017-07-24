На саммите ОПЕК+ не принято важное решение

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ На министерской встрече по мониторингу соглашения о сокращении добычи нефти в Санкт-Петербурге не было принято решения, способного повлиять на нефтяной рынок.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Саудовская Аравия, Россия и Венесуэла, а также несколько других стран заявили о поддержке продления сделки по ограничению добычи нефти с участием ОПЕК и государств, не входящих в картель, после марта 2018 года. Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербурге министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес.

Министр энергетики России Александр Новак назвал преждевременным определение механизма выхода из соглашения по сокращению добычи и сказал, что условия его прекращения или продления будут обсуждаться по результатам мониторинга запасов: "Цель соглашения - достичь баланса мировых запасов нефти на уровне среднего показателя за пять лет".

Отметим, что очередное заседание ОПЕК назначено на сентябрь этого года. Оно может быть перенесено на более ранние сроки, если на рынке нефти произойдет какое-либо значимое событие.

Аналитическая группа Report отмечает, что цены на нефть упадут ввиду отсутствия важного решения по итогам саммита.