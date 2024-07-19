На саммите ЕПС приняли декларацию по энергетическому транзиту с участием Азербайджана

Страны - участницы саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании приняли декларацию, в которой Грузия предлагает использовать энергоресурсы стран Северного, Балтийского, Каспийского и Черного морей.

Страны - участницы саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании приняли декларацию, в которой Грузия предложила использовать энергоресурсы стран Северного, Балтийского, Каспийского и Черного морей.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"В декларации саммита отражено предложение грузинской стороны об укреплении региональных связей Черного и Каспийского морей, в рамках которого страны европейского политического объединения в регионе Северного и Балтийского морей вместе с Украиной, Азербайджаном, Грузией, Румынией, Болгарией и Турцией проведут серию технических диалогов для поддержки региональных энергетических связей Черного и Каспийского морей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главной целью диалога будет обмен опытом практическим путем, ресурсами, знаниями и экспертизой, чтобы члены ЕПС в Черном и Каспийском морях сумели решить вызовы, связанные с региональной энергетикой, и использовали свой энергетический потенциал для производства чистой энергии.

Очередной саммит Европейского политического сообщества прошел в графстве Оксфордшир 18 июля.