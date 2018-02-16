На разработку блока месторождений АЧГ потрачено 33 млрд долларов

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Капитальные расходы на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря, составили 33 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, до сих пор с АЧГ добыто 3,3 млрд баррелей нефти.

Региональный президент ВР подчеркнул значение соглашения о разработке АЧГ до 2050 года, подписанного 14 сентября прошлого года, отметив, что с АЧГ ожидается добыча еще 3 млрд баррелей нефти. По его словам, в проекты в Азербайджане, оператором которых является компания, до сих пор инвестировано около 70 млрд долларов.