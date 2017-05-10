На проект АЧГ потрачено 415 млн долларов

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В первом квартале 2017 года Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) потратила 415 млн долларов на проект разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, из них 111 млн долларов составили операционные, 304 млн долларов - капитальные расходы.

Операционные расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 19%, капитальные расходы – на 23%.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК). АМОК управляет блоком месторождений в лице компании BP.

Участниками проекта являются компании BP (35,8%-оператор), SOCAR (11,6%), Chevron (11,3%), Inpex (11%), Statoil (8,6%), ExxonMobil (8%), TPAO (6,8%), Itochu (4,3%), ONGC Videsh Ltd. (OVL, 2,7%).