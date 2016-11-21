На платформе №7 месторождения “Гюнешли” опрокинулся кран

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) распространила предварительную информацию об инциденте на платформе №7 месторождения “Гюнешли”.

Как сообщает Report, по информации, 20 ноября в пределах 22:30 при процессе приема труб с судна “Нефтгаз-63” сломался барбет 28-тонного крана HAK-300 производства компании HİDROAKTİF HİDROLİK VİNÇ İŞ MAKİNALARI İMALAT İHRACAT İTHALAT SAN.TİC. LTD., эксплуатируемого ООО SOCAR AQŞ. Кран опрокинулся на судно, а его сломанная часть упала в море.

В результате инцидента крановщик буровой компании “Абшерон” Эльшан Сахават оглу Мамедов (1991 г.р.) получил смертельную травму головы: “Об инциденте незамедлительно проинформированы соответствующие госорганы, приглашен представитель компании-производителя, создана совместная комиссия, которая расследует подробности происшествия. Об итогах расследования будет дана дополнительная информация”.