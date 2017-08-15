На платформе №5 месторождения "Гюнешли" пробурят еще 8 скважин

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ По заказу ПО "Азнефть" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) на глубоководной морской платформе №5 мелководной части месторождения "Гюнешли" ведется подготовка к бурению 8 скважин на основании проекта Научно-исследовательского проектного института нефти и газа.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, генеральным подрядчиком проекта является трест "Нефтгазтикинти". Цель заключается в обеспечении качественной эксплуатации новых скважин, которые будут пробурены на месторождении, сохранении стабильной добычи и транспортировки нефти и газа.

По информации, в рамках работ проведена реконструкция нижних щитов модулей №2 и №3, начаты монтажные работы на местах бурения скважин. В скором времени будут погружены на проектную глубину 8 направляющих свай, выполнены цементные работы, собран блок манифольда для скважин, установлены электрические и контрольно-измерительные приборы. Работы выполняются в соответствии с современными требованиями безопасности труда.