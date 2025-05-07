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На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение

На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение.
Энергетика
7 мая 2025 г. 19:09
На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение

На отдельных территориях временно прекратится газоснабжение.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Сообщается, что в связи с ремонтом газопровода, обеспечивающего природным газом поселок Сахиль Гарадагского района, ликвидацией утечки газа, обнаруженной на магистральном газопроводе высокого давления "Гарадаг-Сумгайыт", 8 мая с 09:00 будет приостановлено газоснабжение поселка Сахиль, а также части города Сумгайыта (на территории Станции Сумгайыт - Городок беженцев и 5 промышленных предприятий).

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