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На освобожденных территориях создадут не менее 20 пунктов зарядки электромобилей

На освобожденных территориях создадут не менее 20 пунктов зарядки электромобилей 10:38
Энергетика
18 октября 2024 г. 11:14
На освобожденных территориях создадут не менее 20 пунктов зарядки электромобилей

На освобожденных территориях Азербайджана планируется создание не менее 20 станций зарядки электромобилей.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в газете "Азербайджан".

Министр отметил, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева "О стимулировании использования транспортных средств с электродвигателем", планируется создание 77 пунктов зарядки в Баку и его окрестностях, 70 - на основных магистралях, и не менее 20 на освобожденных территориях.

Шахбазов подчеркнул, что в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку в ноябре этого года, азербайджанской стороной будет представлен "Национальный план по электромобильности". Этот план включает два этапа: первый, рассчитанный на 2024-2027гг, и второй - на период после 2027 года.

Он указал, что на первом этапе планируется создание в Азербайджане базовой инфраструктуры по электромобильности и формирование нормативно-правовой базы. Второй этап включает развитие инфраструктуры, в том числе и за счет привлечения частного сектора к этому процессу.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində azı 20 enerjidoldurma məntəqəsi quraşdırılacaq

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