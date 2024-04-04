На освобожденных территориях может быть создана инфраструктура для электромобилей

В Министерстве энергетики состоялось 6-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В Министерстве энергетики состоялось 6-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данное ведомство.

Председатель рабочей группы, министр Пярвиз Шахбазов рассказал о проделанной работе в направлении реализации решений зеленой энергии на освобожденных территориях, а также необходимость создания на них инфраструктуры для электромобилей.

Он также подчеркнул глобальную значимость мер, реализуемых с целью создания зон зеленой энергии в контексте организации в этом году в Азербайджане международной конференции COP29.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были проведены обсуждения по выполнению поставленных задач.