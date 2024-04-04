О нас

На освобожденных территориях может быть создана инфраструктура для электромобилей

На освобожденных территориях может быть создана инфраструктура для электромобилей В Министерстве энергетики состоялось 6-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Энергетика
4 апреля 2024 г. 09:56
На освобожденных территориях может быть создана инфраструктура для электромобилей

В Министерстве энергетики состоялось 6-е заседание рабочей группы по координации и мониторингу внедрения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данное ведомство.

Председатель рабочей группы, министр Пярвиз Шахбазов рассказал о проделанной работе в направлении реализации решений зеленой энергии на освобожденных территориях, а также необходимость создания на них инфраструктуры для электромобилей.

Он также подчеркнул глобальную значимость мер, реализуемых с целью создания зон зеленой энергии в контексте организации в этом году в Азербайджане международной конференции COP29.

Затем в соответствии с повесткой дня заседания были проведены обсуждения по выполнению поставленных задач.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilmiş ərazilərdə elektromobillər üçün infrastruktur yaradıla bilər

Другие новости из категории

Нефть марки Brent подорожала до 89,6 доллара за баррель
Нефть марки Brent подорожала до 89,6 доллара за баррель
4 апреля 2024 г. 10:48
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Цена азербайджанской нефти приближается к 93 долларам
Цена азербайджанской нефти приближается к 93 долларам
4 апреля 2024 г. 09:18
Новак: Россия не планирует строительство новых НПЗ
Новак: Россия не планирует строительство новых НПЗ
3 апреля 2024 г. 20:37
Российская компания ЛУКОЙЛ расширила сеть заправок в Узбекистане до трех
Российская компания ЛУКОЙЛ расширила сеть заправок в Узбекистане до трех
3 апреля 2024 г. 20:15
Завтра в Сабаильском и Хатаинском районах ограничат подачу газа
Завтра в Сабаильском и Хатаинском районах ограничат подачу газа
3 апреля 2024 г. 19:35
В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности
В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности
3 апреля 2024 г. 19:20
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы
Батумский терминал возобновил отгрузку казахстанских темных нефтепродуктов для Европы
3 апреля 2024 г. 18:34
Буровая компания Азербайджана завершила бурение первых трех скважин на суше
Буровая компания Азербайджана завершила бурение первых трех скважин на суше
3 апреля 2024 г. 16:58
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи
Члены ОПЕК+ представят компенсационные планы за превышение нефтедобычи
3 апреля 2024 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi