О нас

На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Павильон зоны зеленой энергии

На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Павильон зоны зеленой энергии На освобожденных территориях Азербайджана может быть создан демонстрационный Павильон зоны зеленой энергии.
Энергетика
4 ноября 2023 г. 16:24
На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Павильон зоны зеленой энергии

На освобожденных территориях Азербайджана может быть создан демонстрационный Павильон зоны зеленой энергии.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Парвиз Шахбазов на 4-м заседании Рабочей группы по координации и мониторингу по применению зеленых технологий и энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана.

На совещании в гибридном формате министр подчеркнул, что развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергии является одним из стратегических направлений восстановительных работ, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Был обсужден ход работ в рамках поставленных задач, заслушан отчет Секретариата о выполненных работах после последнего заседания, а также предоставлена ​​информация о текущих.

Участники обменялись идеями по созданию демонстрационного Павильона зоны зеленой энергии, который будет способствовать продвижению потенциала возобновляемых источников энергии и решений по энергоэффективности в регионе, а также по реализации пилотных проектов по применению зеленых технологий.

Принято решение продолжить мониторинг внедрения экологически чистых технологий и применения энергоэффективности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİşğaldan azad edilmiş ərazilərdə Yaşıl Enerji Zonası Nümayiş Pavilyonu yaradıla bilər

Самое важное

В Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
ФотоВ Баку по случаю Дня Победы состоится праздничный концерт и фейерверк
4 ноября 2023 г. 11:20
Посол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
ФотоПосол: Панама может поделиться опытом с Азербайджаном для восстановления Карабаха
3 ноября 2023 г. 17:37
В Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
ФотоВ Астане состоялся 10-й юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 11:30
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
Ильхам Алиев: Азербайджан вносит ценный вклад в стабильную деятельность транспортного коридора Восток-Запад
3 ноября 2023 г. 10:46
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
Президент: Укрепление отношений с тюркскими государствами - один из основных приоритетов внешней политики Азербайджана
3 ноября 2023 г. 10:45
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
Сегодня в Астане состоится 10-ый юбилейный саммит ОТГ
3 ноября 2023 г. 08:05
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
Армянские террористы закопали жертв Ходжалинского геноцида в селе Гозлукёрпю и на берегу реки Гаргар
2 ноября 2023 г. 14:59
Президент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с визитом в Казахстан для участия в саммите ОТГ
2 ноября 2023 г. 14:20
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
Задержан подозреваемый в участии в Ходжалинском геноциде Мадат Бабаян
2 ноября 2023 г. 14:08
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
Минобороны опубликовало видеокадры обнаруженных в Карабахе складов с инженерными боеприпасами
1 ноября 2023 г. 15:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi