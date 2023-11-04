На освобожденных территориях Азербайджана будет создан Павильон зоны зеленой энергии

На освобожденных территориях Азербайджана может быть создан демонстрационный Павильон зоны зеленой энергии.

На освобожденных территориях Азербайджана может быть создан демонстрационный Павильон зоны зеленой энергии.

Как передает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Парвиз Шахбазов на 4-м заседании Рабочей группы по координации и мониторингу по применению зеленых технологий и энергоэффективности на освобожденных территориях Азербайджана.

На совещании в гибридном формате министр подчеркнул, что развитие освобожденных от оккупации территорий как зоны зеленой энергии является одним из стратегических направлений восстановительных работ, проводимых под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Был обсужден ход работ в рамках поставленных задач, заслушан отчет Секретариата о выполненных работах после последнего заседания, а также предоставлена ​​информация о текущих.

Участники обменялись идеями по созданию демонстрационного Павильона зоны зеленой энергии, который будет способствовать продвижению потенциала возобновляемых источников энергии и решений по энергоэффективности в регионе, а также по реализации пилотных проектов по применению зеленых технологий.

Принято решение продолжить мониторинг внедрения экологически чистых технологий и применения энергоэффективности.