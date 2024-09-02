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На одной из морских платформ ПО "Азнефть" произошел пожар

На одной из морских платформ ПО "Азнефть" произошел пожар На морской платформе №4 "28 Мая" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) произошел пожар.
Энергетика
2 сентября 2024 г. 22:50
На одной из морских платформ ПО Азнефть произошел пожар

На морской платформе №4 Нефтегазодобывающего управления "28 Мая" Производственного объединения (ПО) "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) произошел пожар.

Об этом Report сообщили в ПО "Азнефть".

На место происшествия были немедленно направлены пожарные суда, которые в кратчайшие сроки предотвратили распространение огня, и пожар был полностью потушен.

В результате происшествия погиб сотрудник Управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО "Азнефть" Рафиг Иса оглу Исламов (1960 г.р.).

Ведется оценка обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие меры.

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Версия на азербайджанском языке “Azneft” İB-in "28 May” Neft Qaz Çıxarma İdarəsində yanğın olub

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