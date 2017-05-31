На НПЗ STAR потрачено 4,4 млрд долларов

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Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Нефтеперерабатывающий завод STAR на полуострове Петким Измира (Турция) будет передан в эксплуатацию в сентябре 2018 года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам Заур Гахраманов, гендиректор дочерней структуры SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

Работы по проекту STAR идут по графику, завершено 90% работ. С июля начнется тестирование оборудования. Завод начнет продавать свою продукцию с сентября следующего года", - сказал З. Гахраманов.

По его совам, на завод STAR до сих пор потрачено 4,4 млрд долларов: "Из привлеченных кредитов израсходовано примерно 2 млрд долларов".

Отметим, что фундамент нефтеперерабатывающего завода STAR был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Завод планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году. Перерабатывающая мощность завода составит 10 млн тонн сырой нефти в год. Здесь будет производиться 4,7 млн тонн дизеля, 1,6 млн тонн авиатоплива, 320 тыс. тонн LPG, 1,6 млн тонн нафты, 690 тыс. тонн нефтяного кокса, 159 тыс. тонн серы и иная продукция. Завод в основном будет перерабатывать нефть сортов Ural, Azeri Light и Kirkuk.

Требуемые на строительство STAR 3,3 млрд долларов финансируется за счет кредитов под проектное финансирование, 2,4 млрд долларов - инвестиций Азербайджана.