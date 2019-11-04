На НПЗ имени Гейдара Алиева завершаются ремонтные работы

На основных технологических установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева завершаются крупномасштабные ремонтные работы.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальной информации на странице Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в социальной сети.

Отмечается, что на заводе капитально ремонтируются четыре основных установки: первичной переработки, производящую дизельное и реактивное топливо, каталитического крекинга, производящую, в основном, бензин и сжиженный газ, коксования и каталитического риформинга для производства прочих нефтепродуктов.

Плановый ремонт на НПЗ имени Гейдара Алиева начался 4 октября. Предприятие является единственным комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.