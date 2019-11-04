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На НПЗ имени Гейдара Алиева завершаются ремонтные работы

На НПЗ имени Гейдара Алиева завершаются ремонтные работы

На основных технологических установках нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) имени Гейдара Алиева завершаются крупномасштабные ремонтные работы.

Как сообщает Report, об этом говорится в официальной информации на странице Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в социальной сети.

Отмечается, что на заводе капитально ремонтируются четыре основных установки: первичной переработки, производящую дизельное и реактивное топливо, каталитического крекинга, производящую, в основном, бензин и сжиженный газ, коксования и каталитического риформинга для производства прочих нефтепродуктов.

Плановый ремонт на НПЗ имени Гейдара Алиева начался 4 октября. Предприятие является единственным комплексом в регионе и обеспечивает большую часть спроса на топливо в Азербайджане. Завод выпускает 15 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильный бензин, авиационное топливо, дизельное топливо, мазут, нефтяной кокс и пр.

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