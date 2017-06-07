На НПЗ имени Гейдара Алиева запущена новая установка для охлаждения воды - ФОТО

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках мероприятий по реализации проекта реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (НПЗ) сдана в эксплуатацию установка для охлаждения воды.

Как сообщает Report, на прошедшем по этому случаю мероприятии принял участие президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев и другие руководящие лица.

Президент SOCAR поздравил коллектив завода с запуском установки для охлаждения воды, затем ознакомился с режимом работы установки.

Заместитель начальника управления по делам SOCAR Ибрагим Ахмедов заявил журналистам, что строительство установки начато трестом "Нефтгазтикинти" в 2015 году. По его словам, базовый проект установки разработан заводом с французской компанией Hamon Thermal Europe, проект прокладки линий по подаче очищенной и охлажденной воды к технологическим установкам – Научно-исследовательским проектным институтом нефти и газа.

Отмечено, что производительность установки составляет 7 000 кубометров/час. Запуск установки позволит бесперебойно обеспечивать технологические установки охлажденной водой, устранить зависимость от внешних источников подачи воды, а также охлаждать оборотную воду с 45ºC до 32ºC для повторного применения. Установка состоит из двух самостоятельно функционирующих отсеков. На линиях подачи охлажденной воды установлены приборы измерения давления, температуры и расхода.

Затем президент SOCAR и сопровождающие его лица ознакомились с работами по реконструкции на установке регенерации насыщенных аминовых растворов №54 производительностью 779 840 тонн в год. В ходе осмотра президент SOCAR был проинформирован о том, что в результате работ по реконструкции установки улучшилось качество сухого газа, подаваемого в ПО "Азерикимья", сэкономлено 6 000 тонн каустической соды в год.

В заключение руководство SOCAR осмотрело установку каталитического риформинга, эксплуатируемую с 1980 года. Отмечено, что контрольно-измерительные и автоматические приборы заменены новой современной автоматизированной системой управления XPERİON PKS. Система позволяет свести к минимуму человеческий фактор в процессе управления, обеспечивает полную безопасность в ходе эксплуатации.

Президент SOCAR выразил удовлетворение мерами по реконструкции и модернизации завода, отметив, что запуск новых установок сыграет важную роль в улучшении рабочих условий и деятельности завода.