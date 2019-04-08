На НПЗ имени Гейдара Алиева построят установку по первичной переработке нефти

В рамках проекта модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева планируется построить новую установку ELOU-AVT (первичная переработка нефти).

Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Тофик Гахраманов.

"В соответствии с текущей стратегией, на НПЗ имени Гейдара Алиева планировалась реконструкция установки первичной переработки нефти производительностью 6 млн тонн, демонтаж и перенос установки производственной мощностью 2 млн тонн с НПЗ "Азернефтйаг" на НПЗ имени Гейдара Алиева в целях доведения его мощностей до 7,5 млн тонн", - сказал он.

Вице-президент SOCAR отметил, что по результатам последних исследований, строительство новой установки выгоднее работ по реконструкции и переносу.

По его словам, годовая мощность новой установки составит 7,5 млн тонн, а строительство нового объекта обойдется в 350 млн долларов.

Т. Гахраманов подчеркнул, что в графике в связи с работами по реконструкции и модернизации завода нет изменений, дизельная фаза будет завершена в конце 2020 года, а бензиновая - в 2021 году, а финансирование осуществляется своевременно.

Следует отметить, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ реализуется в три этапа (битумная, дизельная и бензиновая фазы). В декабре прошлого года с запуском новой битумной установки и пункта заправки сжиженным газом завершен первый этап проекта модернизации завода. На втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний третий этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5". Общая стоимость проекта реконструкции и модернизации составляет 2,2 млрд долларов.

Установка первичной нефтепереработки ELOU-AVT-6 годовой производительностью 6 млн тонн сырой нефти является комбинированной установкой, сочетающей функции обессоливания нефти и атмосферно-вакуумной перегонки бензина. Установка построена в 1976 году в соответствии с планом капитальной реконструкции бакинских нефтеперерабатывающих заводов.